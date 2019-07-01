Россиян нет среди жертв и пострадавших при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россиян нет среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Кабуле, сообщило посольство РФ в Афганистане.
"Сегодня утром в Кабуле произошел теракт возле одного из зданий министерства обороны ИРА, расположенного вблизи жилого района... Среди погибших и пострадавших российских граждан нет", - говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети Twitter.
Сильный взрыв произошел 1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва несколько нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, в том числе 26 детей и пять женщин.
МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.