После нападения на полицейских в Чечне возбудили дело

ГРОЗНЫЙ, 1 июл – РИА Новости. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов по факту нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК.
"Возбуждено уголовное дело по статье 317 "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - отметил собеседник агентства.
"Неизвестный подошел к посту, расположенному на проселочной дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут, бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем успел нанести ножевое ранение одному из полицейских, который скончался от полученных ран. Нападавшего ликвидировали", - сказал представитель СУСК. Проводятся следственные действия на месте происшествия, устанавливается личность нападавшего.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что погибший полицейский был командирован в республику из Кемеровской области.