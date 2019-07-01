После нападения на полицейских в Чечне возбудили дело

"Неизвестный подошел к посту, расположенному на проселочной дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут, бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем успел нанести ножевое ранение одному из полицейских, который скончался от полученных ран. Нападавшего ликвидировали", - сказал представитель СУСК. Проводятся следственные действия на месте происшествия, устанавливается личность нападавшего.