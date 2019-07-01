В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Ранее стало известно, что Пугачеву и ее супруга Максима Галкина привезли к вагону поезда "Москва-Рига" на люксовой иномарке. Видеозаписи случившегося поклонники знаменитости и очевидцы опубликовали в Сети.

Как пояснили в РЖД, на обнародованных кадрах заснята не платформа №1 Рижского вокзала, с которой производят посадку пассажиров в поезд, отправляющийся в столицу Латвии, а техническая платформа №2.