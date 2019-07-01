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РИА Новости

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала

Вчера, 17:48
13325
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Ранее стало известно, что Пугачеву и ее супруга Максима Галкина привезли к вагону поезда "Москва-Рига" на люксовой иномарке. Видеозаписи случившегося поклонники знаменитости и очевидцы опубликовали в Сети.
Как пояснили в РЖД, на обнародованных кадрах заснята не платформа №1 Рижского вокзала, с которой производят посадку пассажиров в поезд, отправляющийся в столицу Латвии, а техническая платформа №2.
В то же время в дирекции признали, что так подъезжать к составам может только спецтехника.
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Обсудить 14
РЖДАлла ПугачеваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А через металлодетектор они прямо в машине проезжали?
1 июля, 18:08
А Ю
2620003
Какой к лешему пропуск - они, что работники РЖД , обслуживающие подвижный состав?? Может быть ещё экскурсии организовать на санках в пусковой шахте "Сармата"?!!!
1 июля, 19:32
Вас Ивам
2230003
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