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РИА Новости
Культура

В Сети появился первый трейлер сиквела "Джуманджи"

Вчера, 17:54
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© Sony Pictures, 2019Фильм "Джуманджи 3"
Фильм Джуманджи 3
© Sony Pictures, 2019
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень". Видео разместила на YouTube-канале кинокомпания Sony Pictures.
Спенсер (Алекс Вольф) снова оказывается внутри игры "Джуманджи". Его друзьям ничего не остается делать, как последовать за ним, чтобы спасти товарища. Но в игре каким-то образом оказываются дедушка Спенсера и его друг.
Режиссером "Джуманджи: Новый уровень" выступил Джейк Кэздан. К своим ролям также вернулись актеры Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан.
Также в фильме снялись Дэнни ДеВито, Дэнни Гловер и Нора Лам (Аквафина).
Первый фильм "Джуманджи: Зов джунглей" в 2017 году стал неожиданным фаворитом проката, заработав более 962,1 миллиона долларов.
Сиквел "Джуманджи: Зов джунглей" от Sony выйдет в прокат 13 декабря.
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