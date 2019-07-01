В Сети появился первый трейлер сиквела "Джуманджи"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень". Видео разместила на YouTube-канале кинокомпания Sony Pictures.

Спенсер (Алекс Вольф) снова оказывается внутри игры "Джуманджи". Его друзьям ничего не остается делать, как последовать за ним, чтобы спасти товарища. Но в игре каким-то образом оказываются дедушка Спенсера и его друг.

Режиссером "Джуманджи: Новый уровень" выступил Джейк Кэздан. К своим ролям также вернулись актеры Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан.

Также в фильме снялись Дэнни ДеВито, Дэнни Гловер и Нора Лам (Аквафина).

Первый фильм "Джуманджи: Зов джунглей" в 2017 году стал неожиданным фаворитом проката, заработав более 962,1 миллиона долларов.