Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T17:43Z
https://ria.ru/20190701/1556094562.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152827/93/1528279371_0:79:2677:1584_1036x0_80_0_0_16edcffa48b987db75e26d7a25c1a25c.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о вариантах модели контроля над вооружениями

Вчера, 17:43
241
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия выступает за подключение Британии и Франции к обсуждению проблем контроля над вооружениями, если такой процесс в практическом плане перейдет на многостороннюю основу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если и когда в практическую плоскость перейдет задача перевода этих усилий на многостороннюю основу, тогда мы совершенно четким и недвусмысленным образом поставим вопрос о подключении к этим усилиям Великобритании и Франции - ближайших союзников США, ядерные потенциалы которых в планировании блоком НАТО соответствующих мероприятий рассматриваются и учитываются в комплексе с американскими. Мы не можем игнорировать потенциалы этих стран, если будем серьезно говорить о переводе процесса контроля над вооружениями на многостороннюю основу", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что РФ давно "выступала в пользу того, чтобы двигаться в направлении придания контролю за такими вооружениями (ракетно-ядерными - ред.) многостороннего формата".
"И с этой точки зрения идея расширить круг участников процесса сверх того двустороннего формата, каким в последние годы является российско-американский, конечно же, представляет интерес. Но сказав это, нельзя не сказать о том, что каждая страна принимает соответствующие решения самостоятельно, суверенно, сообразуясь с собственными интересами в этой сфере. Нам понятная позиция, которую КНР через, в том числе, официального представителя своего МИД изложила. Мы из этой позиции исходим", - отметил замглавы МИД.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
28 июня, 09:45
Трамп заявил, что в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай
200000
Обсудить 1
МИД РФСергей РябковВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков увидел предпосылки для активизации диалога с США по договору СНВ
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков рассказал о перспективах вывода отношений с США "из тупика"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Превышение Ираном порога по запасам урана вызывает сожаление, заявили в МИД
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России в Вене заявил, что Иран не нарушал ДНЯО
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Рябков надеется на улучшение отношений с США после встречи лидеров на G20
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков рассказал о работе над механизмом по торговому сотрудничеству с США
Министерство иностранных дел России
В МИД оценили проект американских сенаторов о средиземноморском партнерстве
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков: превышение Ираном лимита запасов урана не стало неожиданностью
Украинские военные во время учений Sea Breeze
Украина изменила планы учений с США из-за России
В Гонконге во вторник закроют правительственный комплекс из-за протестов
В Ливане заявили об угрозе экологии со стороны сирийских беженцев
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков считает неправильным обсуждать сейчас обмен Ярошенко на Уилана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Лавров провел встречу со спецпосланником ООН по Йемену
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния