В МИД рассказали о вариантах модели контроля над вооружениями

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия выступает за подключение Британии и Франции к обсуждению проблем контроля над вооружениями, если такой процесс в практическом плане перейдет на многостороннюю основу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если и когда в практическую плоскость перейдет задача перевода этих усилий на многостороннюю основу, тогда мы совершенно четким и недвусмысленным образом поставим вопрос о подключении к этим усилиям Великобритании и Франции - ближайших союзников США, ядерные потенциалы которых в планировании блоком НАТО соответствующих мероприятий рассматриваются и учитываются в комплексе с американскими. Мы не можем игнорировать потенциалы этих стран, если будем серьезно говорить о переводе процесса контроля над вооружениями на многостороннюю основу", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что РФ давно "выступала в пользу того, чтобы двигаться в направлении придания контролю за такими вооружениями (ракетно-ядерными - ред.) многостороннего формата".