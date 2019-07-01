В МИД рассказали о вариантах модели контроля над вооружениями

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия выступает за подключение Британии и Франции к обсуждению проблем контроля над вооружениями, если такой процесс в практическом плане перейдет на многостороннюю основу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если и когда в практическую плоскость перейдет задача перевода этих усилий на многостороннюю основу, тогда мы совершенно четким и недвусмысленным образом поставим вопрос о подключении к этим усилиям Великобритании и Франции - ближайших союзников США, ядерные потенциалы которых в планировании блоком НАТО соответствующих мероприятий рассматриваются и учитываются в комплексе с американскими. Мы не можем игнорировать потенциалы этих стран, если будем серьезно говорить о переводе процесса контроля над вооружениями на многостороннюю основу", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что РФ давно "выступала в пользу того, чтобы двигаться в направлении придания контролю за такими вооружениями (ракетно-ядерными - ред.) многостороннего формата".
"И с этой точки зрения идея расширить круг участников процесса сверх того двустороннего формата, каким в последние годы является российско-американский, конечно же, представляет интерес. Но сказав это, нельзя не сказать о том, что каждая страна принимает соответствующие решения самостоятельно, суверенно, сообразуясь с собственными интересами в этой сфере. Нам понятная позиция, которую КНР через, в том числе, официального представителя своего МИД изложила. Мы из этой позиции исходим", - отметил замглавы МИД.