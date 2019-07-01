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РИА Новости

Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника

Вчера, 17:40
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео с беспилотника, пролетающего над местом крушения неопознанного объекта на севере Кипра.
Инцидент произошел в ночь на 1 июля в 20 километрах от Никосии. Взрывы также были слышны в греческой части острова, в городе Ларнака. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным турецких властей самопровозглашенной Республики Северного Кипра, упал военный объект — ракета или беспилотник.
Турецкий журналист Хусейн Экмекчи опубликовал в фейсбуке фотографии с места происшествия. Он утверждает, что на обломках были надписи на русском. По мнению репортера, при наиболее вероятном сценарии развития событий Сирия активировала свои системы ПВО в ответ на удар из Израиля, и на острове упала ракета С-125.
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