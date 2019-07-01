Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника

Инцидент произошел в ночь на 1 июля в 20 километрах от Никосии. Взрывы также были слышны в греческой части острова, в городе Ларнака. В результате происшествия никто не пострадал.

Турецкий журналист Хусейн Экмекчи опубликовал в фейсбуке фотографии с места происшествия. Он утверждает, что на обломках были надписи на русском. По мнению репортера, при наиболее вероятном сценарии развития событий Сирия активировала свои системы ПВО в ответ на удар из Израиля, и на острове упала ракета С-125.