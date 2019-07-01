Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T17:33Z
https://ria.ru/20190701/1556094200.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155589/59/1555895919_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_57fd8d9d5e7461ab4f3b0c91949fb992.jpg
РИА Новости

Россияне во втором квартале приобрели 6,6 миллиона смартфонов

Вчера, 17:28
179
© Фото : Unsplash / Luke PorterДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Фото : Unsplash / Luke Porter
Девушка с телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Объем продаж смартфонов в России во втором квартале в годовом выражении вырос на 3,5%, до 6,6 миллиона штук, говорится в сообщении объединенной компании "Связной/Евросеть".
В денежном выражении продажи смартфонов при этом увеличились на 7,5%, до 104 миллиардов рублей. Соответственно, выросла и средняя стоимость смартфонов: по итогам второго квартала 2019 года она составила 15,7 тысячи рублей, что на 4% больше, чем годом ранее, отмечает компания.
Смартфон
28 июня, 14:20
Эксперт назвал минусы идеи о предустановке российского ПО на смартфоны
При этом, по ее данным, наибольший рост продаж в натуральном и денежном выражении продемонстрировали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Год к году смартфоны этой ценовой категории выросли на 38% в штуках и 43% в деньгах. Лидером продаж в штучном выражении стали смартфоны Samsung, далее расположились Honor и Apple, а в денежном выражении - Samsung, а следом, также в порядке убывания, Apple и Honor.
Вице-президент по продажам объединенной компании Давид Борзилов пояснил, что второй квартал — это период, когда крупнейшие производители смартфонов выводят на рынок флагманские модели.
"Так, например, запустилась линейка Huawei P30, Honor 20, а также значительно выросли продажи линейки Samsung Galaxy S10, которая была запущена в марте. Запуск флагманских моделей приводит к значительному росту продаж устройств в среднем и высоком ценовых сегментах, а также позволяет задать тренд по распределению долей рынка на ближайшее будущее", — приводятся его слова в сообщении.
201124
Обсудить 1
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак считает ситуацию на рынке топлива в России стабильной
РИА
Новости
Пять российских регионов включились в пилотный проект по снижению бедности
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Превышение Ираном порога по запасам урана вызывает сожаление, заявили в МИД
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Медведев поддержал создание особой экономической зоны в Башкирии
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак не видит необходимость в ручном регулировании розничных цен на бензин
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
Володин напомнил о необходимости расследования авиакатастрофы над Синаем
Деньги
В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги
Полиция подтвердила крушение военного вертолета в Германии
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД приветствует встречу Ким Чен Ына и Трампа в Пханмунджоме
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков рассказал о работе над механизмом по торговому сотрудничеству с США
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о росте доходов россиян. 1 июля 2019
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Поселок Коктебель в Крыму
В Крыму предложили поблагодарить Трампа за рекламу курортов полуострова
Московская городская Дума
Около 50% кандидатов на выборах в Мосгордуму идут самовыдвиженцами
Более 20 человек погибли в результате нападения на деревню в Мали
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
Лента новостейМолния