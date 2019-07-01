Россияне во втором квартале приобрели 6,6 миллиона смартфонов

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Объем продаж смартфонов в России во втором квартале в годовом выражении вырос на 3,5%, до 6,6 миллиона штук, говорится в сообщении объединенной компании "Связной/Евросеть".

В денежном выражении продажи смартфонов при этом увеличились на 7,5%, до 104 миллиардов рублей. Соответственно, выросла и средняя стоимость смартфонов: по итогам второго квартала 2019 года она составила 15,7 тысячи рублей, что на 4% больше, чем годом ранее, отмечает компания.

При этом, по ее данным, наибольший рост продаж в натуральном и денежном выражении продемонстрировали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Год к году смартфоны этой ценовой категории выросли на 38% в штуках и 43% в деньгах. Лидером продаж в штучном выражении стали смартфоны Samsung, далее расположились Honor и Apple, а в денежном выражении - Samsung, а следом, также в порядке убывания, Apple и Honor.

Вице-президент по продажам объединенной компании Давид Борзилов пояснил, что второй квартал — это период, когда крупнейшие производители смартфонов выводят на рынок флагманские модели.