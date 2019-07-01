Превышение Ираном порога по запасам урана вызывает сожаление, заявили в МИД

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Превышение Ираном порога по запасам низкообогащенного урана вызывает сожаление, но РФ призывает не драматизировать эту ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

"То, что сейчас превышен 300-килограммовый порог, это, конечно, вызывает сожаление, но это не должно драматизироваться. Это должно восприниматься в качестве естественного следствия всех тех событий, которые предшествовали данному обстоятельству", - сказал Рябков.

Он отметил, что Москва призывает всех к сдержанности, европейских участников ядерной сделки - "не разогревать ситуацию", а Иран - предельно ответственно подходить к шагам в этой сфере, что касается в том числе соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.

По словам Рябкова, важно пройти этот момент без эмоций и не допустить нового "эскалационного скачка", поскольку в мире есть те, кто готов воспользоваться ситуацией для нового разогрева ситуации.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.