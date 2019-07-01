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РИА Новости

Превышение Ираном порога по запасам урана вызывает сожаление, заявили в МИД

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Превышение Ираном порога по запасам низкообогащенного урана вызывает сожаление, но РФ призывает не драматизировать эту ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.
"То, что сейчас превышен 300-килограммовый порог, это, конечно, вызывает сожаление, но это не должно драматизироваться. Это должно восприниматься в качестве естественного следствия всех тех событий, которые предшествовали данному обстоятельству", - сказал Рябков.
Он отметил, что Москва призывает всех к сдержанности, европейских участников ядерной сделки - "не разогревать ситуацию", а Иран - предельно ответственно подходить к шагам в этой сфере, что касается в том числе соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.
По словам Рябкова, важно пройти этот момент без эмоций и не допустить нового "эскалационного скачка", поскольку в мире есть те, кто готов воспользоваться ситуацией для нового разогрева ситуации.
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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