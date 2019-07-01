Пять российских регионов включились в пилотный проект по снижению бедности

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пять регионов присоединились к пилотному проекту по снижению бедности, в программу также включена норма по совершенствованию выплат ухаживающим за детьми-инвалидами, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

До настоящего времени проект проводился в восьми регионах: Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях.

"В список пилотных проектов добавлены Республика Коми, Республика Тыва, Алтайский край, Пермский край и Курганская область", - говорится в сообщении.

Кроме того, пилотные регионы проработают предложения по совершенствованию ежемесячной выплаты неработающим родителям, усыновителям и опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

Согласно изменениям в программе проекта, проведение оценки реального уровня и структуры бедности семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы будет осуществляться на региональном уровне и в разрезе муниципальных образований.

В программу добавлены мероприятия по выявлению основных факторов и причин бедности таких семей. Подготовка предложений об определении того, что входит в понятие ухода за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы и его объема будет вестись с учетом степени автономии подопечного.

В ходе пилотного проекта также планируется разработать критерии нуждаемости семей с детьми-инвалидами в мерах соцподдержки и государственной соцпомощи за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов. В программу включены мероприятия по подготовке предложений по связи возможности получения ежемесячной выплаты с обязательным прохождением ухаживающим за ребенком-инвалидом родителем курсов обучения навыкам ухода за ним.

Кроме того, добавлены мероприятия по подготовке предложений об определении дифференцированных размеров ежемесячной выплаты с учетом возраста и степени автономии ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы.