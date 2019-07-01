Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T17:20Z
https://ria.ru/20190701/1556093864.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пять российских регионов включились в пилотный проект по снижению бедности

Вчера, 17:19
709
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пять регионов присоединились к пилотному проекту по снижению бедности, в программу также включена норма по совершенствованию выплат ухаживающим за детьми-инвалидами, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
До настоящего времени проект проводился в восьми регионах: Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях.
"В список пилотных проектов добавлены Республика Коми, Республика Тыва, Алтайский край, Пермский край и Курганская область", - говорится в сообщении.
Кроме того, пилотные регионы проработают предложения по совершенствованию ежемесячной выплаты неработающим родителям, усыновителям и опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.
Согласно изменениям в программе проекта, проведение оценки реального уровня и структуры бедности семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы будет осуществляться на региональном уровне и в разрезе муниципальных образований.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
17 июня, 21:42
Кудрин предложил меры для снижения бедности на 30-40%
В программу добавлены мероприятия по выявлению основных факторов и причин бедности таких семей. Подготовка предложений об определении того, что входит в понятие ухода за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы и его объема будет вестись с учетом степени автономии подопечного.
В ходе пилотного проекта также планируется разработать критерии нуждаемости семей с детьми-инвалидами в мерах соцподдержки и государственной соцпомощи за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов. В программу включены мероприятия по подготовке предложений по связи возможности получения ежемесячной выплаты с обязательным прохождением ухаживающим за ребенком-инвалидом родителем курсов обучения навыкам ухода за ним.
Кроме того, добавлены мероприятия по подготовке предложений об определении дифференцированных размеров ежемесячной выплаты с учетом возраста и степени автономии ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы.
Целью пилотного проекта по борьбе с бедностью является всесторонний анализ ее причин, а также разработка эффективных универсальных механизмов увеличения доходов граждан и снижения бедности.
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Вчера, 17:10
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
5150200
Обсудить 2
РоссияОбщество
Рекомендуем
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о росте доходов россиян. 1 июля 2019
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе
Советская киноактриса Надежда Чередниченко
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Лента
новостей
Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника
Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника
Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях
Пьяный мужчина
Ученые подсчитали число жертв алкоголизма в США
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Поселок Коктебель в Крыму
В Крыму предложили поблагодарить Трампа за рекламу курортов полуострова
Певица Любовь Успенская
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Алла Пугачева
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала
Украинские военные во время учений Sea Breeze
Украина изменила планы учений с США из-за России
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
Туристы
Каждый второй путешественник едет в отпуск без фотоаппарата
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния