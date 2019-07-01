В Крыму предложили поблагодарить Трампа за рекламу курортов полуострова

США ввели пакет санкций в отношении Крыма после воссоединения полуострова с Россией, который затем продлевался и дополнялся. В ноябре прошлого года в список попали туристические объекты полуострова - крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор".

"Я предложил от имени общественного совета при министерстве курортов и туризма Крыма направить Дональду Трампу, который лично ввел санкции в отношении наших санаториев, благодарственное письмо. Это была самая замечательная реклама наших санаториев и возможностей лечебного туризма. При этом реального ущерба эти санкции санаториям не принесли. У них нет филиалов и счетов в США или Евросоюзе. В итоге получается эффект бумеранга, от которого выиграл Крым", - сказал РИА Новости Черняк.