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РИА Новости
Туризм

В Крыму предложили поблагодарить Трампа за рекламу курортов полуострова

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоселок Коктебель в Крыму
Поселок Коктебель в Крыму
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поселок Коктебель в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк предложил направить благодарственное письмо президенту США Дональду Трампу за рекламу крымских санаториев и туристических возможностей полуострова.
США ввели пакет санкций в отношении Крыма после воссоединения полуострова с Россией, который затем продлевался и дополнялся. В ноябре прошлого года в список попали туристические объекты полуострова - крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор".
"Я предложил от имени общественного совета при министерстве курортов и туризма Крыма направить Дональду Трампу, который лично ввел санкции в отношении наших санаториев, благодарственное письмо. Это была самая замечательная реклама наших санаториев и возможностей лечебного туризма. При этом реального ущерба эти санкции санаториям не принесли. У них нет филиалов и счетов в США или Евросоюзе. В итоге получается эффект бумеранга, от которого выиграл Крым", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, Крым "набирает обороты" по росту иностранных туристов, в том числе из США и Великобритании.
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ТуризмДональд ТрампКрым
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