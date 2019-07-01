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РИА Новости

Рябков считает неправильным обсуждать сейчас обмен Ярошенко на Уилана

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обсуждать обмен отбывающего в США наказание Константина Ярошенко на Пола Уилана, которого подозревают в России в шпионаже, сейчас было бы неправильно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Приговор Полу Уилану не вынесен, и мы должны воспринять эту ситуацию как элемент нормального следственного процесса. Здесь нет никакой политики, никаких увязок с чем бы то ни было еще в наших отношениях. Вопросы консульского доступа к Уилану решаются, причем они рассматриваются соответствующими нашими структурами довольно оперативно, никаких нареканий в этой области не было", - сказал Рябков журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Он отметил, что ситуация вокруг Уилана развивается в строгом соответствии с российским законодательством.
"Поэтому обсуждать сейчас возможные обмены, отличающиеся от тех схем, которые мы уже предложили американцам, было бы неправильно. В контексте Ярошенко назывались и другие фамилии, американцам известно о вариантах, которые мы готовы были бы рассмотреть. Это делалось путем дипломатической переписки и контактов", - добавил Рябков.
"Мы призывали бы американскую сторону решить ситуацию с Ярошенко на разумной, сбалансированной основе, не дожидаясь даже того, как господину Уилану будет вынесен приговор", - подчеркнул он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
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О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
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Пол УиланКонстантин ЯрошенкоСергей РябковРоссияСШАВ мире
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