Рябков считает неправильным обсуждать сейчас обмен Ярошенко на Уилана

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обсуждать обмен отбывающего в США наказание Константина Ярошенко на Пола Уилана, которого подозревают в России в шпионаже, сейчас было бы неправильно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Приговор Полу Уилану не вынесен, и мы должны воспринять эту ситуацию как элемент нормального следственного процесса. Здесь нет никакой политики, никаких увязок с чем бы то ни было еще в наших отношениях. Вопросы консульского доступа к Уилану решаются, причем они рассматриваются соответствующими нашими структурами довольно оперативно, никаких нареканий в этой области не было", - сказал Рябков журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Он отметил, что ситуация вокруг Уилана развивается в строгом соответствии с российским законодательством.
"Поэтому обсуждать сейчас возможные обмены, отличающиеся от тех схем, которые мы уже предложили американцам, было бы неправильно. В контексте Ярошенко назывались и другие фамилии, американцам известно о вариантах, которые мы готовы были бы рассмотреть. Это делалось путем дипломатической переписки и контактов", - добавил Рябков.
"Мы призывали бы американскую сторону решить ситуацию с Ярошенко на разумной, сбалансированной основе, не дожидаясь даже того, как господину Уилану будет вынесен приговор", - подчеркнул он.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.