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РИА Новости

В ДНР восстановили электроснабжение 15 населенных пунктов

Вчера, 17:15
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Ремонтные бригады восстановили электроснабжение 15 населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, обесточенных в результате обстрела, сообщили в понедельник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили, что в результате ночного обстрела без света остались жители 15 населенных пунктов на юге республики.
"Аварийно-ремонтные бригады оперативно восстановили электроснабжение населенных пунктов, обесточенных в результате массированных обстрелов территории ДНР вооруженными формированиями Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля и энергетики.
По данным ведомства, к 12.00 (совпадает с мск) восстановлено электроснабжение шести сел. Остальные девять из-за сильных повреждений высоковольтной подстанции удалось подключить по резервной схеме в 16.17. "Нормальная схема питания этих сел будет возобновлена после полного завершения ремонтных работ на подстанции", - добавили в министерстве.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
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