В ДНР восстановили электроснабжение 15 населенных пунктов

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Ремонтные бригады восстановили электроснабжение 15 населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, обесточенных в результате обстрела, сообщили в понедельник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в понедельник в ДНР сообщили, что в результате ночного обстрела без света остались жители 15 населенных пунктов на юге республики.

"Аварийно-ремонтные бригады оперативно восстановили электроснабжение населенных пунктов, обесточенных в результате массированных обстрелов территории ДНР вооруженными формированиями Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля и энергетики.