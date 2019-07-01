Умерла актриса Надежда Чередниченко

"Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты", — говорится на сайте организации.

Надежда Чередниченко — заслуженная артистка РСФСР. В 1949 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, а в 1960 году стала выпускницей класса вокала Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

В кино актриса дебютировала в роли Нины Грековой в картине Андрея Фролова "Первая перчатка". После этого Чередниченко снялась в таких фильмах, как "Чемпион мира", "Матрос Чижик", "Когда поют соловьи", "Координаты неизвестны" и других.