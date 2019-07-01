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РИА Новости
Культура

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Вчера, 17:14
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© РИА Новости / Василий МалышевСоветская киноактриса Надежда Чередниченко
Советская киноактриса Надежда Чередниченко
© РИА Новости / Василий Малышев
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На 92-м году жизни умерла актриса театра и кино Надежда Чередниченко. Об этом сообщает Союз кинематографистов России со ссылкой на родственников артистки.
"Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты", — говорится на сайте организации.
Актриса скончалась 14 июня в США. Причина смерти не уточняется.
Надежда Чередниченко — заслуженная артистка РСФСР. В 1949 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, а в 1960 году стала выпускницей класса вокала Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.
В кино актриса дебютировала в роли Нины Грековой в картине Андрея Фролова "Первая перчатка". После этого Чередниченко снялась в таких фильмах, как "Чемпион мира", "Матрос Чижик", "Когда поют соловьи", "Координаты неизвестны" и других.
В 1949-1983 годах работала в Театре киноактера.
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