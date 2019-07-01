Умерла актриса Надежда Чередниченко

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На 92-м году жизни умерла актриса театра и кино Надежда Чередниченко. Об этом сообщает Союз кинематографистов России со ссылкой на родственников артистки.
"Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты", — говорится на сайте организации.
Актриса скончалась 14 июня в США. Причина смерти не уточняется.
Надежда Чередниченко — заслуженная артистка РСФСР. В 1949 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, а в 1960 году стала выпускницей класса вокала Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.
В кино актриса дебютировала в роли Нины Грековой в картине Андрея Фролова "Первая перчатка". После этого Чередниченко снялась в таких фильмах, как "Чемпион мира", "Матрос Чижик", "Когда поют соловьи", "Координаты неизвестны" и других.
В 1949-1983 годах работала в Театре киноактера.