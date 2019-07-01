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РИА Новости

Рябков: превышение Ираном лимита запасов урана не стало неожиданностью

Вчера, 17:13
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана не стало неожиданностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.
"Триста килограммов материала - это действительно уровень, зафиксированный СВПД... Превышение данного показателя, зафиксированное в том числе инспекторами МАГАТЭ, не стало неожиданностью. Иран об этом предупреждал давно", - сказал Рябков
По его словам, трехсоткилограммовый "рубеж" относится к категории добровольных обязательств, принятых Ираном в рамках ядерной сделки.
Рябков отметил, что Иран не получил ожидавшихся плюсов, предусмотренных ядерной сделкой, а в последние месяцы столкнулся с "беспрецедентным, невиданным и неслыханным американским нажимом" с точки зрения санкций.
Замглавы МИД РФ указал, что Тегеран после выхода США из ядерной сделки в течение года проявлял "стратегическое терпение" и досконально выполнял все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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