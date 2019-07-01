Рябков: превышение Ираном лимита запасов урана не стало неожиданностью

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана не стало неожиданностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

"Триста килограммов материала - это действительно уровень, зафиксированный СВПД... Превышение данного показателя, зафиксированное в том числе инспекторами МАГАТЭ, не стало неожиданностью. Иран об этом предупреждал давно", - сказал Рябков

По его словам, трехсоткилограммовый "рубеж" относится к категории добровольных обязательств, принятых Ираном в рамках ядерной сделки.

Рябков отметил, что Иран не получил ожидавшихся плюсов, предусмотренных ядерной сделкой, а в последние месяцы столкнулся с "беспрецедентным, невиданным и неслыханным американским нажимом" с точки зрения санкций.

Замглавы МИД РФ указал, что Тегеран после выхода США из ядерной сделки в течение года проявлял "стратегическое терпение" и досконально выполнял все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.