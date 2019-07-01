Ученые НАСА сделали большой шаг к спасению марсианского "крота"

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Роботизированная рука посадочной платформы InSight успешно приподняла и убрала корпус буровой установки, работа которой была остановлена практически сразу после ее включения еще в феврале этого года. Бур возобновит свою работу после детального осмотра, . Роботизированная рука посадочной платформы InSight успешно приподняла и убрала корпус буровой установки, работа которой была остановлена практически сразу после ее включения еще в феврале этого года. Бур возобновит свою работу после детального осмотра, сообщает пресс-служба Германского авиационно-космического центра (DLR).

"Все операции прошли так, как мы их запланировали. Изначально мы опасались, что попытки сдвинуть платформу могут повредить бур или другие компоненты инструмента, однако все прошло удачно. После того, как рука вернется в исходное положение, мы более детально изучим состояние "крота" и поймем, нужно ли менять наши текущие планы", — отметил Тильман Спон (Tilman Spohn), руководитель проекта HP3 в DLR.

Спускаемый модуль InSight совершил в начале декабря прошлого года успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

В конце февраля немецкие ученые и их американские коллеги начали установку второго главного инструмента InSight, буровой установки HP3. Эта сложная многоступенчатая процедура завершилась только в начале марта, когда "крот", как называют этот прибор геологи, начал погружаться в грунт Марса.

По изначальным планам ученых, за первые сутки работы HP3 должен был проникнуть на глубину примерно в 70 сантиметров. Эта задача была исполнена лишь частично – бур достаточно быстро прошел первые 18 сантиметров пути, однако потом он столкнулся с камнем и начал двигаться вдоль него, наклонившись на 15 градусов.

Пройдя около 30 сантиметров, "крот" перестал погружаться, в результате чего автоматика зонда отключила его. Последующие несколько недель ученые НАСА и DLR потратили на то, чтобы понять, что именно произошло с буром – заклинил ли он или просто "топчется" на месте, столкнувшись с крупным камнем.

Сейчас ученые предполагают, что бур столкнулся с особо плотным слоем "спекшегося" песка, который одновременно не ломается под ударами "крота" и не позволяет ему сцепиться с грунтом. В начале мая немецкие инженеры и их американские коллеги пришли к выводу, что эту проблему можно решить, или прижав корпус буровой установки к грунту, или нажав на саму почву в той точке, где находится HP3 в данный момент времени.

Последующие эксперименты в лаборатории и наблюдения за работой "крота" на Марсе показали, что второй вариант спасения буровой установки имеет значительно больше шансов на успех. Для этого, однако, необходимо выполнить еще две процедуры – убедиться в том, что бур действительно не заклинил внутри корпуса HP3, и убрать его для освобождения той точки, на которую должна "нажать" рука.

Эта процедура, разделенная на три этапа, началась еще в первых числах июня и была завершена только в прошлую субботу. Столь медленная реализация планов ученых из НАСА и DLR была связана, как отметил Спон, с опасениями в том, что резкие движения могли "выдернуть" бур из выкопанной ямки. Если бы это произошло, то тогда бы миссия HP3 завершилась полным провалом.

После того, как роботизированная рука InSight "отцепится" от перенесенного корпуса буровой установки и вернется в исходное положение, ученые используют ее камеры для осмотра той точки, где бур вошел в почву Марса.

Если они не найдут никаких проблем, то в ближайшие несколько недель рука опустится на эту точку, прижмет почву и "закопает" само отверстие. Это, как надеются ученые, дополнительно повысит давление на бур и поможет ему пробить корку из спекшегося песка.