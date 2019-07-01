Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

ТБИЛИСИ, 1 июл — РИА Новости. Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
"Я выражаю полную поддержку ее решению", — заявил артист РИА Новости.
В национальном танцевальном ансамбле Грузии "Ерисиони" РИА Новости сообщили, что они отказались от концертов в Москве и российских городах уже давно. От выступлений в России также отказывается танцевальный ансамбль "Сухишвили".
Сам Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он в Россию не приезжал.
Катамадзе 30 июня написала в фейсбуке, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России.
По словам певицы, она не могла отказаться от концерта "из-за девятилетней незрячей девочки". Катамадзе исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского.
Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.