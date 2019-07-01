Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

ТБИЛИСИ, 1 июл — РИА Новости. Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

"Я выражаю полную поддержку ее решению", — заявил артист РИА Новости.

В национальном танцевальном ансамбле Грузии "Ерисиони" РИА Новости сообщили, что они отказались от концертов в Москве и российских городах уже давно. От выступлений в России также отказывается танцевальный ансамбль "Сухишвили".

Сам Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он в Россию не приезжал.

Катамадзе 30 июня написала в фейсбуке , что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России.

По словам певицы, она не могла отказаться от концерта "из-за девятилетней незрячей девочки". Катамадзе исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского.