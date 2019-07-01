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РИА Новости
Культура

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вчера, 17:11
53839
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Вахтанг Кикабидзе
Певец Вахтанг Кикабидзе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Вахтанг Кикабидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 1 июл — РИА Новости. Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
"Я выражаю полную поддержку ее решению", — заявил артист РИА Новости.
В национальном танцевальном ансамбле Грузии "Ерисиони" РИА Новости сообщили, что они отказались от концертов в Москве и российских городах уже давно. От выступлений в России также отказывается танцевальный ансамбль "Сухишвили".
Сам Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он в Россию не приезжал.
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Катамадзе 30 июня написала в фейсбуке, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России.
По словам певицы, она не могла отказаться от концерта "из-за девятилетней незрячей девочки". Катамадзе исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского.
Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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КультураВахтанг КикабидзеРоссияГрузия
Популярные комментарии
Если бы об этом не писали везде СМИ, я бы вообще не знал кто это.
1 июля, 18:34
Я Человек
163100002
Почему мы такие необучаемые, что нас так тянет к этим ( 3х-7ми) миллионным народностям. которые в СССР мы содержали, а потом их стали содержать Штаты. Что мы так стремимся взять их на содержание. Не приезжают к нам и слава богу. Насильно мил не будешь. Что у нас своих проблем мало? Пусть сами вертятся , как хотят, что мы всё лезем к ним со своей любовью. Противно.
1 июля, 19:01
ppadede23
138301002
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