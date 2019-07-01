Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян

ГОРКИ, 1 июл - РИА Новости. Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Повышение доходов - это одна из наиболее сложных национальных целей... По большому счету, все национальные проекты должны работать на достижение такой цели. Даже те, которые на первый взгляд напрямую не связаны с преодолением бедности", - сказал Медведев не совещании, посвященном проблемам роста реальных доходов граждан.

Он пояснил, что для того, чтобы повышался уровень жизни россиян, у них должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование, начать собственное дело.

По словам Медведева, к 2024 году в РФ людей с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше.

"Мы постепенно эту задачу решаем", - сказал премьер, напомнив, что в прошлом году дважды был повышен минимальный размер оплаты труда, проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты.