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РИА Новости

Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян

Вчера, 17:10
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 1 июл - РИА Новости. Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Повышение доходов - это одна из наиболее сложных национальных целей... По большому счету, все национальные проекты должны работать на достижение такой цели. Даже те, которые на первый взгляд напрямую не связаны с преодолением бедности", - сказал Медведев не совещании, посвященном проблемам роста реальных доходов граждан.
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Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами
Он пояснил, что для того, чтобы повышался уровень жизни россиян, у них должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование, начать собственное дело.
По словам Медведева, к 2024 году в РФ людей с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше.
"Мы постепенно эту задачу решаем", - сказал премьер, напомнив, что в прошлом году дважды был повышен минимальный размер оплаты труда, проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты.
"В результате число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек. Эта работа продолжается и в текущем году", - подчеркнул Медведев.
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