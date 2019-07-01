Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начала массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
История общества насчитывает более 100 лет. Специалисты из Крефельда сыграли ключевую роль в большом метаисследовании изменения фауны в различных местах по всему миру за последние 40 лет. Немецкие энтомологи вели свои наблюдения примерно 30 лет: они собирали насекомых в ловушки в 63 местах вдоль берегов Рейна.
3 июня, 12:00Страх насекомыхЛето – это не только пикники и поездки на дачу, но и сезон активности насекомых. И последний факт, мягко говоря, вас не очень радует. При виде гусениц и жуков вас просто трясёт, чего стоит только одна фотография уховёртки! А теперь приготовьтесь: на каждого человека приходится около 250 миллионов особей насекомых. Страшно?
Отобрав более 80 миллионов членистоногих, ученые заметили, что насекомые, составляющие две третьих видового разнообразия животных, гибнут угрожающими темпами. Выяснилось, что за весь период исследований — с 1994 года — общая биомасса летающих насекомых сократилась на 76 процентов.
Исследователи предупреждают, что критическое падение биоразнобразия в Западной Европе чревато катастрофическими последствиями для экосистем и пищевых цепей.
"Мы должны осознать, что природа Западной Европы становится меньше, а сельскохозяйственные поля становятся враждебной средой для насекомых — там нет еды, одни яды. Заповедники, в свою очередь, становятся все более и более изолированными. Насекомые не могут мигрировать, поскольку расстояния слишком велики. Больше всего мы боимся пройти точку невозврата", — отметил привлеченный к работе немецких энтомологов голландский профессор экологии Ханс де Кроон.