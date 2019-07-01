Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T17:09Z
https://ria.ru/20190701/1556093398.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149477/92/1494779292_0:316:3076:2046_1036x0_80_0_0_25f69e203913e8abe37c8cac5dfd26ad.jpg
РИА Новости

Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу

Вчера, 17:09
10577
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции "Ночь музеев"
Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начала массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
История общества насчитывает более 100 лет. Специалисты из Крефельда сыграли ключевую роль в большом метаисследовании изменения фауны в различных местах по всему миру за последние 40 лет. Немецкие энтомологи вели свои наблюдения примерно 30 лет: они собирали насекомых в ловушки в 63 местах вдоль берегов Рейна.
Страх насекомых
3 июня, 12:00
Страх насекомыхЛето – это не только пикники и поездки на дачу, но и сезон активности насекомых. И последний факт, мягко говоря, вас не очень радует. При виде гусениц и жуков вас просто трясёт, чего стоит только одна фотография уховёртки! А теперь приготовьтесь: на каждого человека приходится около 250 миллионов особей насекомых. Страшно?
Отобрав более 80 миллионов членистоногих, ученые заметили, что насекомые, составляющие две третьих видового разнообразия животных, гибнут угрожающими темпами. Выяснилось, что за весь период исследований — с 1994 года — общая биомасса летающих насекомых сократилась на 76 процентов.
Исследователи предупреждают, что критическое падение биоразнобразия в Западной Европе чревато катастрофическими последствиями для экосистем и пищевых цепей.

"Мы должны осознать, что природа Западной Европы становится меньше, а сельскохозяйственные поля становятся враждебной средой для насекомых — там нет еды, одни яды. Заповедники, в свою очередь, становятся все более и более изолированными. Насекомые не могут мигрировать, поскольку расстояния слишком велики. Больше всего мы боимся пройти точку невозврата", — отметил привлеченный к работе немецких энтомологов голландский профессор экологии Ханс де Кроон.

685151421020
Обсудить 6
РИА Наука
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, Египет
В Египте около древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Украинские военные во время учений Sea Breeze
Украина изменила планы учений с США из-за России
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
Эта Киля, крупнейшая звезда Млечного Пути и потенциальный киллер жизни на Земле
"Хаббл" получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
Российский летчик Константин Ярошенко
Россия предложила США обменять Ярошенко
Свадьба Навара Герберта и Майи Фалвассер
В Австралии 22-летний жених умер сразу после свадьбы
Советская киноактриса Надежда Чередниченко
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния