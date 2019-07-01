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РИА Новости

Медведев призвал дополнить общие меры по росту доходов адресной поддержкой

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 1 июл - РИА Новости. Общие меры по повышению доходов граждан должны быть дополнены более адресной системой поддержки, считает премьер министр Дмитрий Медведев.
"С 1 января МРОТ доведен до величины прожиточного минимума, в январе мы проиндексировали страховые пенсии выше инфляции, а в апреле социальные пенсии. Ну и кроме того, с начала года почти вдвое увеличено пособие по безработице. Такие общие меры должны быть дополнены более адресной системой поддержки, которая ориентирована на нужды конкретного человека, чтобы государство могло предложить подходящие именно конкретному человеку рецепт выхода из такого положения", - сказал Медведев на совещании, посвященном проблемам роста реальных доходов граждан.
Он отметил, что особенно это важно для жителей сел и моногородов.
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