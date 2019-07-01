Медведев призвал дополнить общие меры по росту доходов адресной поддержкой

"С 1 января МРОТ доведен до величины прожиточного минимума, в январе мы проиндексировали страховые пенсии выше инфляции, а в апреле социальные пенсии. Ну и кроме того, с начала года почти вдвое увеличено пособие по безработице. Такие общие меры должны быть дополнены более адресной системой поддержки, которая ориентирована на нужды конкретного человека, чтобы государство могло предложить подходящие именно конкретному человеку рецепт выхода из такого положения", - сказал Медведев на совещании, посвященном проблемам роста реальных доходов граждан.