Читатели могут проголосовать в Интернете за финалистов "Большой книги"

Писатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии "Большая книга" в Москв

Писатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии "Большая книга" в Москв

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В Интернете стартовало читательское голосование литературной премии "Большая книга", которое завершится в ноябре 2019 года.

"Читателям предстоит оценить произведения, вошедшие в список финалистов, и выбрать победителя. До ноября на рекомендательном сервисе LiveLib любой желающий сможет проголосовать "лайком" за понравившееся", - говорится на сайте премии.

В шорт-лист "Большой книги" в этом году вошли 12 произведений: "Рай земной" Сухбата Афлатуни, "Собаки Европы" Ольгерда Бахаревича, "Брисбен" Евгения Водолазкина, "Собачий лес" Александра Гоноровского, "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, "Венедикт Ерофеев: посторонний" Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского, "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой, "Опосредованно" Алексея Сальникова, "Дождь в Париже" Романа Сенчина, "Дни Савелия" Григория Служителя, "Жизнь А.Г." Вячеслава Ставецкого, "Дети мои" Гузель Яхиной.