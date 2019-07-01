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РИА Новости
Культура

Читатели могут проголосовать в Интернете за финалистов "Большой книги"

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПисатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии "Большая книга" в Москв
Писатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии Большая книга в Москв
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Писатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии "Большая книга" в Москв
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В Интернете стартовало читательское голосование литературной премии "Большая книга", которое завершится в ноябре 2019 года.
"Читателям предстоит оценить произведения, вошедшие в список финалистов, и выбрать победителя. До ноября на рекомендательном сервисе LiveLib любой желающий сможет проголосовать "лайком" за понравившееся", - говорится на сайте премии.
В шорт-лист "Большой книги" в этом году вошли 12 произведений: "Рай земной" Сухбата Афлатуни, "Собаки Европы" Ольгерда Бахаревича, "Брисбен" Евгения Водолазкина, "Собачий лес" Александра Гоноровского, "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, "Венедикт Ерофеев: посторонний" Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского, "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой, "Опосредованно" Алексея Сальникова, "Дождь в Париже" Романа Сенчина, "Дни Савелия" Григория Служителя, "Жизнь А.Г." Вячеслава Ставецкого, "Дети мои" Гузель Яхиной.
"Большая книга" - национальная литературная премия, учрежденная в 2005 году. Ее победителями в разные годы становились Людмила Улицкая, Дина Рубина, Владимир Сорокин, Захар Прилепин, Леонид Юзефович и другие известные авторы.
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КультураКнигиНовости культурыГузель ЯхинаЕвгений ВодолазкинВенедикт Ерофеев
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