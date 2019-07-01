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РИА Новости

Полиция подтвердила крушение военного вертолета в Германии

Вчера, 16:59
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полиция подтвердила, что потерпевший крушение в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония вертолет принадлежал бундесверу.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на пожарных сообщил, что вертолет бундесвера потерпел крушение в Германии, по меньшей мере один человек погиб.
"Крушение вертолета: в районе Эрцен-Демке упал вертолет бундесвера. На месте многочисленные сотрудники пожарной службы, спасатели и полиция", - сообщила местная полиция в Twitter.
Как сообщает Bild со ссылкой на предварительные данные полиции, в результате крушения погибла женщина-пилот, еще один человек серьезно пострадал. Сам вертолет полностью сгорел. Он упал недалеко от леса, там начался пожар, территория вокруг оцеплена.
Перед падением вертолет тренировал бреющий полет, отмечает издание.
На прошлой неделе два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Пилотам обоих истребителей удалось катапультироваться, однако выжил только один из них.
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