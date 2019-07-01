Полиция подтвердила крушение военного вертолета в Германии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полиция подтвердила, что потерпевший крушение в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония вертолет принадлежал бундесверу.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на пожарных сообщил, что вертолет бундесвера потерпел крушение в Германии, по меньшей мере один человек погиб.

Hubschrauber-Absturz: im Bereich Aerzen-Dehmke ist ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind zahlreich vor Ort. #HM010719 pic.twitter.com/JWIGGenHew — Polizei Hameln (@Polizei_HM) 1 июля 2019 г.

"Крушение вертолета: в районе Эрцен-Демке упал вертолет бундесвера. На месте многочисленные сотрудники пожарной службы, спасатели и полиция", - сообщила местная полиция в Twitter.

Как сообщает Bild со ссылкой на предварительные данные полиции, в результате крушения погибла женщина-пилот, еще один человек серьезно пострадал. Сам вертолет полностью сгорел. Он упал недалеко от леса, там начался пожар, территория вокруг оцеплена.

Перед падением вертолет тренировал бреющий полет, отмечает издание.