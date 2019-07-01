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РИА Новости

Метеорологи не ожидают второй волны паводка в Иркутской области

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Осадки локального характера ожидаются в Иркутской области в ближайшие три дня, они не могут вызвать вторую волну паводка, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на начальника ФГБУ "Иркутское УГМС" Азата Насырова.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется.
"В ближайшее трое суток мы ждем осадки в Тулунском и Нижнеудинском районах. В Нижнеудинском районе это горные участки, ливневые дожди, но локального характера. Условий, которые предшествовали нынешним событиям, их не будет. То есть продолжительных, затяжных дождей не ожидается, беспокоиться не стоит", - цитируются в сообщении слова Насырова.
Отмечается, что в Тулуне тоже ожидаются ливни локального характера, на гидрологическую обстановку они не повлияют.
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"Спасли даже кур". Жительница Тулуна о наводнении в Иркутской областиВ Иркутской области ликвидируют последствия наводнения. В ряде районов области введен режим ЧС, подтоплены тысячи домов, есть погибшие и пострадавшие. Об обстановке в районе паводка рассказала радио Sputnik жительница города Тулун Юлия Хворостянко.
За все историю наблюдений уровень воды в реках Тулуна таких значений, как при наводнении этого года, не достигал никогда. Последний раз приближенное значение было зафиксировано в 1984 году, когда уровень достиг 1133 сантиметра, в этом году специалисты зарегистрировали уровень 1387 сантиметров. По данным синоптиков, нынешнее наводнение вызвано именно продолжительными и интенсивными дождями.
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