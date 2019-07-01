Метеорологи не ожидают второй волны паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Осадки локального характера ожидаются в Иркутской области в ближайшие три дня, они не могут вызвать вторую волну паводка, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на начальника ФГБУ "Иркутское УГМС" Азата Насырова.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется.
"В ближайшее трое суток мы ждем осадки в Тулунском и Нижнеудинском районах. В Нижнеудинском районе это горные участки, ливневые дожди, но локального характера. Условий, которые предшествовали нынешним событиям, их не будет. То есть продолжительных, затяжных дождей не ожидается, беспокоиться не стоит", - цитируются в сообщении слова Насырова.
Отмечается, что в Тулуне тоже ожидаются ливни локального характера, на гидрологическую обстановку они не повлияют.
Вчера, 16:23"Спасли даже кур". Жительница Тулуна о наводнении в Иркутской областиВ Иркутской области ликвидируют последствия наводнения. В ряде районов области введен режим ЧС, подтоплены тысячи домов, есть погибшие и пострадавшие. Об обстановке в районе паводка рассказала радио Sputnik жительница города Тулун Юлия Хворостянко.
За все историю наблюдений уровень воды в реках Тулуна таких значений, как при наводнении этого года, не достигал никогда. Последний раз приближенное значение было зафиксировано в 1984 году, когда уровень достиг 1133 сантиметра, в этом году специалисты зарегистрировали уровень 1387 сантиметров. По данным синоптиков, нынешнее наводнение вызвано именно продолжительными и интенсивными дождями.