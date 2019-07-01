Метеорологи не ожидают второй волны паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Осадки локального характера ожидаются в Иркутской области в ближайшие три дня, они не могут вызвать вторую волну паводка, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на начальника ФГБУ "Иркутское УГМС" Азата Насырова.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется.

"В ближайшее трое суток мы ждем осадки в Тулунском и Нижнеудинском районах. В Нижнеудинском районе это горные участки, ливневые дожди, но локального характера. Условий, которые предшествовали нынешним событиям, их не будет. То есть продолжительных, затяжных дождей не ожидается, беспокоиться не стоит", - цитируются в сообщении слова Насырова.

Отмечается, что в Тулуне тоже ожидаются ливни локального характера, на гидрологическую обстановку они не повлияют.