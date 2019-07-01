В "Левада-центр" объяснили ответы россиян, которые никогда не читали книг

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В "Леваде-центре" пояснили, как интерпретировать опрос о том, что россияне никогда не ходили в театр или не читали книг, так как в СМИ были представлены различные трактовки этого исследования.

Ранее "Левада-центр" опубликовал опрос, в котором респондентам среди других вариантов ответа на вопрос "Как часто вы...?" предлагалось выбрать ответ "никогда". В частности, на вопрос "Как часто вы ходите в театры, консерватории, музеи?" более половины россиян (55%) ответили, что никогда, как и на вопрос "Как часто вы читаете художественную литературу?" почти треть россиян (28%) дала такой же ответ.