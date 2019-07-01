Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T16:58Z
https://ria.ru/20190701/1556092699.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В "Левада-центр" объяснили ответы россиян, которые никогда не читали книг

Вчера, 16:58
324
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В "Леваде-центре" пояснили, как интерпретировать опрос о том, что россияне никогда не ходили в театр или не читали книг, так как в СМИ были представлены различные трактовки этого исследования.
Ранее "Левада-центр" опубликовал опрос, в котором респондентам среди других вариантов ответа на вопрос "Как часто вы...?" предлагалось выбрать ответ "никогда". В частности, на вопрос "Как часто вы ходите в театры, консерватории, музеи?" более половины россиян (55%) ответили, что никогда, как и на вопрос "Как часто вы читаете художественную литературу?" почти треть россиян (28%) дала такой же ответ.
Девушка читает на пляже
10 июня, 08:00
"Внеклассное чтение": десять новых книг лета
"Конкретно в данном опросе - имеется в виду, конечно, что сейчас не читают. В каком-то таком ближайшем времени, ... в последнее время, в последние годы", - уточнил директор "Левада-центра" Лев Гудков.
1401010
Обсудить 0
Лев ГудковЛевада-центрОбщество
Рекомендуем
Девушка читает книгу на набережной реки Мзымта
Почти треть россиян не читает художественную литературу, показал опрос
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
Медведев призвал дополнить общие меры по росту доходов адресной поддержкой
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника
Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника
Лента
новостей
Пять российских регионов включились в пилотный проект по снижению бедности
Туристы
Каждый второй путешественник едет в отпуск без фотоаппарата
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков: превышение Ираном лимита запасов урана не стало неожиданностью
Полиция подтвердила крушение военного вертолета в Германии
Александр Боцан-Харченко
Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
Нижегородская область будет сотрудничать по нацпроектам с "Центром Келдыша"
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
Володин напомнил о необходимости расследования авиакатастрофы над Синаем
В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрелов силовиков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков считает неправильным обсуждать сейчас обмен Ярошенко на Уилана
Деньги
В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния