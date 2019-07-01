Три вертолета ЦВО вылетели в зону паводка в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 1 июл - РИА Новости. Три вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа вылетели в зону паводка в Иркутской области, сообщили журналистам в пресс-службе ЦВО.

"Два вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор" вылетели из Новосибирска в Братск с посадкой в Кемеровской области. Еще один вертолет в Братск вылетел из Кызыла, также с посадкой в Кузбассе", - сообщили в пресс-службе.

В округе уточнили, что экипажи вертолетов подготовлены к выполнению спасательных работ как с водной поверхности, так и с суши. "Экипажи имеют разрешение на эвакуацию людей с крыш домов, также имеют огромный опыт перевозки грузов с максимальными взлетными весами. Летчики первого класса", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.