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РИА Новости

Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой" за высокие цены на бензин

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев . Архивное фото
ГОРКИ, 1 июл — РИА Новости. Если нефтяные компании без соглашения о стабилизации рынка топлива "заиграются", они поплатятся за это, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали. Я просто хочу, чтобы об этом слышали наши компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов", — сказал глава правительства.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что ситуация на рынке топлива в России в целом стабильна, цены растут значительно медленнее инфляции.
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"Те показатели, которые сегодня продемонстрировал рынок, показывают, что, в принципе, работает механизм обратного акциза", — добавил вице-премьер.
На прошлой неделе президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил РИА Новости, что отмена продления соглашения может привести к шаткому равновесию на рынке. Тем не менее, по его словам, резкий рост цен на бензин маловероятен.
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В 2018 году российские власти подписали соглашения о стабилизации рынка топлива до 31 марта 2019-го с десятью крупными нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до конца июня. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
Ранее сообщалось, что продлевать соглашения еще раз не планируется. Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз.
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