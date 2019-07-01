Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой" за высокие цены на бензин

ГОРКИ, 1 июл — РИА Новости. Если нефтяные компании без соглашения о стабилизации рынка топлива "заиграются", они поплатятся за это, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали. Я просто хочу, чтобы об этом слышали наши компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов", — сказал глава правительства.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что ситуация на рынке топлива в России в целом стабильна, цены растут значительно медленнее инфляции.

"Те показатели, которые сегодня продемонстрировал рынок, показывают, что, в принципе, работает механизм обратного акциза", — добавил вице-премьер.

На прошлой неделе президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил РИА Новости, что отмена продления соглашения может привести к шаткому равновесию на рынке. Тем не менее, по его словам, резкий рост цен на бензин маловероятен.

В 2018 году российские власти подписали соглашения о стабилизации рынка топлива до 31 марта 2019-го с десятью крупными нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до конца июня. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).