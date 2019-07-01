В Мосгоризбиркоме объяснили увеличение расходов на выборы в Мосгордуму

"Каждый год в стране есть инфляция, у нас все дорожает, поэтому на размер инфляции необходимо повышать вознаграждение членам комиссии за дополнительную работу. Также дорожает бумага, дорожает электроэнергия, печатная продукция, себестоимость всего увеличивается. Повышение стоимости выборов идет в размерах ежегодной инфляции", - сказал Горбунов.