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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме объяснили увеличение расходов на выборы в Мосгордуму

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Расходы на выборы в Мосгордуму седьмого созыва увеличили из-за инфляции, рассказал в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Каждый год в стране есть инфляция, у нас все дорожает, поэтому на размер инфляции необходимо повышать вознаграждение членам комиссии за дополнительную работу. Также дорожает бумага, дорожает электроэнергия, печатная продукция, себестоимость всего увеличивается. Повышение стоимости выборов идет в размерах ежегодной инфляции", - сказал Горбунов.
Ранее Мосгоризбирком принял решение потратить на подготовку и проведение выборов депутатов Мосгордумы 7 созыва 921,7 миллиона рублей. Уточняется, что на вознаграждение сотрудников уйдет 54,5 миллиона рублей, на изготовление печатной продукции - 15,1 миллиона рублей, на канцелярию - более 600 тысяч рублей.
Восьмого сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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