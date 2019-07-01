Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Желающие работать в органах Федеральной службы безопасности РФ должны будут среди анкетных данных указывать, имеют ли аккаунты в социальных сетях и какие сведения из биографии кандидата там были опубликованы, проект соответствующего приказа ФСБ опубликован в понедельник на официальном портале проектов правовых актов.

Граждане России, поступающие на службу в органы Федеральной службы безопасности РФ, должны будут среди анкетных данных указывать, имеют ли какие-либо аккаунты в социальных сетях и какие сведения из биографии кандидата там были опубликованы, проект соответствующего приказа ФСБ опубликован в понедельник на официальном портале проектов правовых актов.

Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии. Согласно проекту приказа, он должен будет, среди прочего, указать наименование социальной сети, блога (микроблога) или иного сетевого сообщества, наименование учетной записи (аккаунта) и характер размещенных там данных. Например, свои фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, семейное, социальное, имущественное положение, образование и профессию.