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РИА Новости

Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях

Вчера, 16:43
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Желающие работать в органах Федеральной службы безопасности РФ должны будут среди анкетных данных указывать, имеют ли аккаунты в социальных сетях и какие сведения из биографии кандидата там были опубликованы, проект соответствующего приказа ФСБ опубликован в понедельник на официальном портале проектов правовых актов.
Граждане России, поступающие на службу в органы Федеральной службы безопасности РФ, должны будут среди анкетных данных указывать, имеют ли какие-либо аккаунты в социальных сетях и какие сведения из биографии кандидата там были опубликованы, проект соответствующего приказа ФСБ опубликован в понедельник на официальном портале проектов правовых актов.
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Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии. Согласно проекту приказа, он должен будет, среди прочего, указать наименование социальной сети, блога (микроблога) или иного сетевого сообщества, наименование учетной записи (аккаунта) и характер размещенных там данных. Например, свои фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, семейное, социальное, имущественное положение, образование и профессию.
В целом, в соответствии с новым проектом актуализируется содержание документов, представляемых кандидатами на военную службу по контракту в ФСБ, а также обеспечивается их соответствие произошедшим за последнее время изменениям в федеральном законодательстве и ведомственной правовой базе, в том числе связанным с усилением требований к качественному составу ФСБ, отмечается в пояснительной записке к проекту.
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ФСБ РФРоссияОбщество
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