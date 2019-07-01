Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T16:42Z
https://ria.ru/20190701/1556091915.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154825/89/1548258925_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ecccd0e034108f92723315e21c60b64c.jpg
РИА Новости

Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине

Вчера, 16:42
580
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМайнинг-ферма на территории технополиса "Москва"
Майнинг-ферма на территории технополиса Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Майнинг-ферма на территории технополиса "Москва". Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Планов по введению уголовного наказания за майнинг нет. До сих пор не решен вопрос, будет ли это регулирование или запрет", - сказал Моисеев, выступая на дискуссии "Современное состояние российского рубля, его международные перспективы".
"Мы поняли, что описать состав преступления будет совершенно невозможно, поэтому решили пока описать предмет", - добавил замглавы Минфина.
Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены, а в мае приняты в первом чтении три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Так, в частности, был принят законопроект, которым предлагалось ввести в Гражданский кодекс РФ понятия "цифровое право", "цифровые деньги" и другие определения в области цифровой экономики.
Биткоин. Архивное фото
29 ноября 2018, 13:31
В Калининграде задержали лжепродавца оборудования для майнинга
Во втором чтении документ до сих пор не рассматривался, между тем председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в марте говорил РИА Новости, что из законопроекта о цифровых финансовых активах ко второму чтению убираются такие понятия, как "криптовалюта", "майнинг", "токены", и все описывается в форме цифровых прав, которые выпускаются и обращаются в блокчейне, причем порядок выпуска более либерален, чем для бездокументарных ценных бумаг.
При этом зампред думского комитета по финрынку Мартин Шаккум также в марте сообщил журналистам, что законопроект не регулирует оборот криптовалют. По его словам, этот вопрос будет урегулирован другим законопроектом, который может быть принят до конца текущего года.
321000
Обсудить 0
Министерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Лента
новостей
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой" за высокие цены на бензин
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния