В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
По данным местных СМИ, речь идет об авиалайнере болгарской компании Electra Airways, который следовал из немецкого города Кельна с полутора сотнями пассажиров на борту.
"Самолет благополучно приземлился в аэропорту", - говорится в текстовом сообщении службы скорой помощи.
В ожидании посадки медики стянули в аэропорт свыше ста автомобилей и мотоциклов скорой помощи. В воздухе лайнер сопровождала пара истребителей F-16, осмотревших его со стороны и обнаруживших разрыв покрышки левого заднего шасси.
"Хорошие новости из аэропорта Бен-Гурион. Я приветствую аварийно-спасательные силы и ВВС за выдающуюся подготовку", - написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter.