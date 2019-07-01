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РИА Новости

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Вчера, 16:36
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
По данным местных СМИ, речь идет об авиалайнере болгарской компании Electra Airways, который следовал из немецкого города Кельна с полутора сотнями пассажиров на борту.
"Самолет благополучно приземлился в аэропорту", - говорится в текстовом сообщении службы скорой помощи.
В ожидании посадки медики стянули в аэропорт свыше ста автомобилей и мотоциклов скорой помощи. В воздухе лайнер сопровождала пара истребителей F-16, осмотревших его со стороны и обнаруживших разрыв покрышки левого заднего шасси.
"Хорошие новости из аэропорта Бен-Гурион. Я приветствую аварийно-спасательные силы и ВВС за выдающуюся подготовку", - написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter.
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Тель-АвивВ мире
Популярные комментарии
а наши бы не сели. не обучены.
1 июля, 17:47
Влад Темин
1900006
Слава Богу, что ничего трагического не случилось
1 июля, 16:56
barhan018
1900001
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