В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

По данным местных СМИ, речь идет об авиалайнере болгарской компании Electra Airways, который следовал из немецкого города Кельна с полутора сотнями пассажиров на борту.

В ожидании посадки медики стянули в аэропорт свыше ста автомобилей и мотоциклов скорой помощи. В воздухе лайнер сопровождала пара истребителей F-16, осмотревших его со стороны и обнаруживших разрыв покрышки левого заднего шасси.