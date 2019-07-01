В ДНР завели дела против шести украинских командиров после обстрелов

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила после обстрелов территории ДНР уголовные дела по статье о теракте в отношении шести украинских командиров, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 229 УК ДНР - теракт; 33 эпизода в рамках шести уголовных дел расследуются в отношении командиров ВС Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены в отношении шести украинских командиров, по приказу которых с 24 июня по 1 июля были обстреляны Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и Новоазовский район. Санкция статьи, по которой возбуждены дела, предусматривает до 20 лет лишения свободы.