Автор "Игры престолов" назвал недовольных фанатов "токсичными"

"Интернет стал настолько токсичным, что я перестал узнавать старую культуру фанатов, которые адекватно реагировали на происходящее в мире комиксов или научной фантастики. Да, были разногласия, даже вражда, но такого безумия, которое мы видит сейчас в Сети - никогда", - сказал Джордж Мартин.