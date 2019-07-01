Автор "Игры престолов" назвал недовольных фанатов "токсичными"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняли "Игру престолов", недоволен негативными высказываниями фанатов по поводу финального сезона сериала, сообщает The Independent.
"Интернет стал настолько токсичным, что я перестал узнавать старую культуру фанатов, которые адекватно реагировали на происходящее в мире комиксов или научной фантастики. Да, были разногласия, даже вражда, но такого безумия, которое мы видит сейчас в Сети - никогда", - сказал Джордж Мартин.
Фанаты сериала, недовольные финальным сезоном "Игры престолов", запустили петицию, которую подписали более миллиона человек. Они хотели, чтобы "более компетентные шоураннеры" переписали финал.
Актриса Софи Тернер (Санса Старк) назвала фанатов "неуважительными", а Кит Харингтон (Джон Сноу) сказал, что любой, кому не нравится финал, может "пройти мимо".