В Гонконге протестующие ворвались в здание Заксобрания, пишут СМИ

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Сотни протестующих в понедельник вечером ворвались в здание Законодательного собрания Гонконга после нескольких часов штурма здания, сообщает издание Сотни протестующих в понедельник вечером ворвались в здание Законодательного собрания Гонконга после нескольких часов штурма здания, сообщает издание South China Morning Post

Собравшиеся в понедельник у здания заксобрания демонстранты с самого утра ведут себя крайне агрессивно, в первой половине дня они бросали в сотрудников полиции каустическую соду, а после обеда они начали предпринимать попытки ворваться в здание.

Одетые в черные футболки и желтые каски, с масками, респираторами и очками на лицах, они отрывали от здания металлические элементы отделки, с силой били по закаленному стеклу всем, что попалось под руки - металлическими защитными ограждениями, обломками труб, подставками.