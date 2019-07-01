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РИА Новости

В Гонконге протестующие ворвались в здание Заксобрания, пишут СМИ

Вчера, 16:33
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ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Сотни протестующих в понедельник вечером ворвались в здание Законодательного собрания Гонконга после нескольких часов штурма здания, сообщает издание South China Morning Post.
Собравшиеся в понедельник у здания заксобрания демонстранты с самого утра ведут себя крайне агрессивно, в первой половине дня они бросали в сотрудников полиции каустическую соду, а после обеда они начали предпринимать попытки ворваться в здание.
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Одетые в черные футболки и желтые каски, с масками, респираторами и очками на лицах, они отрывали от здания металлические элементы отделки, с силой били по закаленному стеклу всем, что попалось под руки - металлическими защитными ограждениями, обломками труб, подставками.
В связи с экстренной ситуацией все здание было эвакуировано, внутри находятся только сотрудники полиции, которые уже неоднократно предупредили протестующих, что все, кто войдет в здание, нарушат закон и будут немедленно задержаны.
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