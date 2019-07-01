Медведев напомнил, что сделка с нефтяниками является временной мерой

Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до конца июня. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).