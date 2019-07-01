Медведев напомнил, что сделка с нефтяниками является временной мерой

ГОРКИ, 1 июл - РИА Новости. Соглашение правительства с нефтяниками для стабилизации рынка топлива были временной мерой, должны работать экономические механизмы, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до конца июня. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
"Соглашение это, конечно, было временной мерой, должны работать экономические механизмы", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что период перехода от действия соглашения к обычному порядку должен быть спокойным.
Ранее сообщалось, что продлевать соглашения еще раз не планируется. Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности, так называемый демпфирующий акциз, рассказывали в Минфине.