В Нижневартовске загорелся жилой дом

МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Спортивная горит крыша четырехподъездного пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара - 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания эвакуированы 66 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 37 человек и 10 единиц техники.

Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС, о пожаре экстренные службы узнали примерно в 17.30 по местному времени (15.30 мск). Угрозы распространения огня на соседние здания нет.