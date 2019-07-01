Организаторы Ural Music Night на Урале назвали вероятную причину давки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Организаторы международного музыкального фестиваля Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь на субботу, не ожидали такого количества гостей, что и стало одной из причин давки и остановки концерта рэпера Хаски, а также отмены выступлений групп El Mashe и ЛСП, сообщила РИА Новости представитель фестиваля.

Фестиваль Ural Music Night прошел в Екатеринбурге в пятый раз. На 80 разных площадках для слушателей выступили более 2,5 тысячи артистов и коллективов из Екатеринбурга, Свердловской области, а также из-за рубежа: приехали представители 20 стран. Вход на все площадки был свободный. Представитель фестиваля ранее сообщила РИА Новости, что на одной из площадок – возле башни "Исеть" – возникла давка. В итоге пришлось остановить выступление рэпера Хаски, а также отменить выступления групп El Mashe и ЛСП, которые должны были идти следом.

"Ожидался прирост к предыдущей цифре около 20% – в прошлом году фестиваль собрал 200 тысяч человек. Но пришло 300 тысяч человек", - сказала представитель фестиваля.

Она добавила, что это стало одной из причин давки на одной из площадок. Но, по ее словам, организаторы обещают в следующем году учесть этот опыт.

Администрация Екатеринбурга в понедельник сообщила, что в число наиболее популярных площадок вошли Площадь 1905 года, Плотинка, Театр оперы и балета, Президентский центр Бориса Ельцина, киноконцертный театр "Космос", площадь Труда и Октябрьская площадь.

Живые концерты для горожан и гостей города были устроены также в галереях искусств, телевизионных и радиовещательных кампаниях, на предприятиях общественного питания - государственных, муниципальных, частных, в торговых центрах.

Кульминацией "Ночи музыки" стал концерт латвийской рок-группы Brainstorm на Октябрьской площади у Театра драмы. Более 50 тысяч человек встретили рассвет под песню из "Бременских музыкантов" со словами "Ночь пройдет, наступит утро ясное…", которую музыканты исполнили вместе с оркестром "B-A-C-H", уточняет мэрия.