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РИА Новости

BBI: российские миллиардеры с начала года стали богаче почти на $38 млрд

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян за первое полугодие 2019 года увеличилось на 37,653 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов - до 24,1 миллиарда. На втором и третьем местах находятся один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, чье богатство выросло на 2,38 миллиарда долларов, до 22 миллиардов, и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос на 3 миллиарда долларов - до 20,9 миллиарда.
Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов находится на четвертом месте (его состояние выросло на 2,13 миллиарда долларов, до 19,6 миллиарда), а совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов занимает пятое место с состоянием в 18,1 миллиарда долларов (рост с начала года на 2 миллиарда).
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На шестом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", - его состояние увеличилось на 4,08 миллиарда долларов, до 17,9 миллиарда. Седьмую строчку занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием в 17,6 миллиарда долларов (рост на 3,41 миллиарда).
Следом в списке расположились Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 1,47 миллиарда долларов, до 15,6 миллиарда, и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (его капитал увеличился на 1,11 миллиарда долларов - до 14,2 миллиарда). Замыкает десятку акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 13,8 миллиарда долларов (увеличение на 1,28 миллиарда долларов с начала года).
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