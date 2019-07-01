В Египте около древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Польские археологи обнаружили несколько десятков мумий в районе некрополя Сакарра под Каиром. Об этом сообщает портал Польские археологи обнаружили несколько десятков мумий в районе некрополя Сакарра под Каиром. Об этом сообщает портал Science in Poland

Находку сделали во время раскопок в окрестностях пирамиды Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире. Польская научная группа ведет работы в Сакарре уже более двадцати лет.

По словам ученых, возраст мумий достигает около двух тысяч лет. Большинство из них были похоронены прямо в вырытых в песке ямах и прошли только основные этапы бальзамирования.

Как рассказала руководитель раскопок доктор Камилла Курашкевич из Варшавского университета, большая часть захоронений очень плохо сохранились. Некоторые из них находились в деревянных гробах, помещенных в область "сухого рва" — прорубленной в скале траншеи глубиной 20 метров и шириной 40 метров, которая ограничивала священную зону пирамиды.

Внимание исследователей привлекли необычные украшения мумий. Так, у одной из них на шее было разноцветное ожерелье, а на крышке гроба — расписная имитация иероглифической надписи.

"Некоторые из нарисованных изображений не являются иероглифическими знаками и не составляют связный текст", — отметила Курашкевич.