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РИА Новости

В Египте около древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Александр ЕлистратовСтупенчатая пирамида Джосера в Саккаре, Египет
Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, Египет
© РИА Новости / Александр Елистратов
Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, Египет. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Польские археологи обнаружили несколько десятков мумий в районе некрополя Сакарра под Каиром. Об этом сообщает портал Science in Poland.
Находку сделали во время раскопок в окрестностях пирамиды Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире. Польская научная группа ведет работы в Сакарре уже более двадцати лет.
По словам ученых, возраст мумий достигает около двух тысяч лет. Большинство из них были похоронены прямо в вырытых в песке ямах и прошли только основные этапы бальзамирования.
Как рассказала руководитель раскопок доктор Камилла Курашкевич из Варшавского университета, большая часть захоронений очень плохо сохранились. Некоторые из них находились в деревянных гробах, помещенных в область "сухого рва" — прорубленной в скале траншеи глубиной 20 метров и шириной 40 метров, которая ограничивала священную зону пирамиды.
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Внимание исследователей привлекли необычные украшения мумий. Так, у одной из них на шее было разноцветное ожерелье, а на крышке гроба — расписная имитация иероглифической надписи.
"Некоторые из нарисованных изображений не являются иероглифическими знаками и не составляют связный текст", — отметила Курашкевич.
Кроме того, ноги мумии покрыты украшением с изображением древнеегипетского бога Анубиса "совершенно необычного синего цвета", подчеркнула египтолог. Обычно это божество изображали черным. Ученые предполагают, что странная окраска объясняется поверьем, согласно которому волосы богов были сделаны из синего драгоценного камня.
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