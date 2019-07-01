В Нижнем Новгороде открылась выставка номинантов на премию "Инновация"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл – РИА Новости. В нижегородском Арсенале – одной из самых известных и авторитетных региональных площадок Государственного центра современного искусства - открылась выставка номинантов на премию в области современного искусства "Инновация". Вручение самой награды состоялось в субботу, 29 июля, причем впервые за 14 лет существования приза церемония награждения перебралась из столицы в регионы.
Видео, инсталляции, документация и новые технологии – современное искусство сегодня давно перестало быть просто "картиной в раме". "Темы у всех художников разные, но, главное сходство – в технологичности, – делится в интервью РИА Новости куратор выставки номинантов Алиса Савицкая. – Даже те произведения, которые выглядят рукотворно, как, например, инсталляция Светланы Шуваловой или Владимира Селезнева, сопровождаются саунд-системами, датчиками, специальным освещением. Технологичность естественным образом присутствует во всех работах".
Организаторы смогли представить полностью лишь несколько конкурсных номинаций. По понятным причинам такие номинации как "Проект года" , "Куратор года" или "Образовательный проект" воссоздать невозможно: нельзя заново провести целую выставку или запустить цикл лекций и мастер-классов. Но зрители, благодаря QR-кодам, могут почерпнуть информацию из интернета. К тому же куратор Алиса Савицкая подключила к работе нижегородских художников и попросила их создать своеобразные "символы" проектов – юмористические рисунки в духе комиксов, которые передают основную суть работ номинантов.
В этом году "Инновация" впервые "переехала" в регионы – и местом проведения был выбран Нижний Новгород. Местный Арсенал – один из самых известных региональных центров ГЦСИ, а его директор Анна Гор – один из лучших и признанных музейных руководителей, настоящий энтузиаст в области актуального искусства.
Впрочем, помимо Нижнего Новгорода современное искусство развивается и в других городах области. В последние годы "местом притяжения" стал центр металлургической промышленности город Выкса, где ежегодно проходит одноименный фестиваль. Кстати, перформанс "Страсти по Мартену", осуществленный на территории выксунского металлургического завода, получил "Инновацию" как лучший проект года. Спектакль был показан в цехах, где незадолго до этого остановили последнюю мартеновскую печь в Европе. Это представление стало настоящим лирическим и очень трогательным прощанием с целой эпохой.
Выставка в Арсенале будет открыта в течение двух месяцев, и организаторы уверены, что у "Инновации" есть своя аудитория в городе.
"У нашей публики нет предубеждения против современного искусства, – говорит Алиса Савицкая. – Одни любят современное искусство, другие нет. Есть даже те, кто не любят современное искусство, все равно ходят в Арсенал, потому что это их подстегивает к размышлениям, спорам и дискуссиям. У нас зрители привыкли жить в контексте современного искусства".
Куратор признает, что работы номинантов "Инновации" – не самые легкие для понимания. "В этой выставке нет традиционных медиа, которых порой ждет зрительская аудитория: хочется увидеть картину, фотографию, что-то понятное, – отмечает Алиса Савицкая. – Но с другой стороны, эта выставка идеально вписывается в программу Арсенала, потому что мы делим наши проекты в том числе и по сезонам. Например, у нас есть жанр веселой весенней выставки, которую мы открываем в марте. Как правило, это либо фэшн-фотография, либо зрелищные работы. Это такая "доза художественного витамина" после тяжелой зимы. У нас есть жанр новогодней выставки, когда мы приглашаем художника, и он специально делает инсталляцию в центральном зале – это такой художественный подарок городу. Лето у нас традиционно время сложных концептуальных проектов, потому то люди уже расслабились и готовы глубже погружаться в смысловые слои. И в том смысле Инновация – нам по сезону".