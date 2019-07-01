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РИА Новости

В Турции поддержали возвращение России в ПАСЕ

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Доминик БутенЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Турция встретила возвращение российской делегации к работе в ПАСЕ с огромной радостью, заявил председатель турецкого Великого Национального Собрания Мустафа Шентоп.
"Мы с огромной радостью встретили решение, которое дает возможность участия российских депутатов в работе ПАСЕ, и с огромным удовлетворением встретили возвращение российской делегации", - сказал Шентоп на двусторонней встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась в рамках форума "Развитие парламентаризма".
Кроме того, председатель Великого Национального Собрания Турции отметил уровень двусторонних отношений, которые развиваются на основе сильного взаимного диалога. Шентоп пояснил, что позитивный настрой в политике отражается и на торгово-экономических отношениях, что позволило увеличить в 2018 году товарооборот двух стран до 26 миллиардов долларов, а количество российских туристов в Турции составило более 6 миллионов человек. "Строительство "Турецкого потока" создает дополнительную глубину в наших отношениях", - добавил Шентоп.
Володин также отметил, что отношения между парламентами двух стран развиваются. По его словам, "в этой связи создание комиссии по сотрудничеству является серьезным шагом вперед по пути сближения позиций и, что самое главное, поиска новых эффективных форм сотрудничества". Володин и Шентоп на площадке форума в понедельник подписали регламент Межпарламентской комиссии высокого уровня и обсудили дальнейшее развитие новых форматов межпарламентского взаимодействия, в частности, Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, очередное заседание которой пройдет в октябре в Стамбуле.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
30 июня, 21:15
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
"Необходимо давать одинаковую трактовку, определение террористическим организациям, которые из-за несовершенства законодательства стран мира находят себе лазейку и уходят от ответственности... Единый реестр террористических организаций необходимо обсудить в рамках Конференции спикеров по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, очередное заседание которой пройдет в Стамбуле", - предложил председатель Госдумы.
Володин также высказался за расширение формата Конференции, по его мнению, возможно привлечь к этому формату другие страны, в частности, Сирию и Индию. Он предложил проработать данный вопрос на уровне профильных комитетов по международным делам и по безопасности и противодействию коррупции.
В Москве проходит второй международный форум "Развитие парламентаризма", организованный Государственной думой. В этом году в столицу приехали гости из 132 государств – 41 спикер парламентов, около 800 парламентариев и экспертов.
Павел Климкин
29 июня, 21:20
Климкин назвал "главную проблему" Киева после возвращения России в ПАСЕ
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ТурцияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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