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РИА Новости

Путин проведет переговоры с руководством Италии 4 июля

Вчера, 16:22
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Италию 4 июля проведет переговоры с руководством страны и встретится с папой Римским, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого июля состоится официальный визит в Италию президента РФ Владимира Путина. Запланированы его переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.
Добавляется, что планируется обсудить ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.
Кроме того, предполагается совместное участие Путина и Конте в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.
"Президент Российской Федерации посетит Ватикан для встречи с папой Римским Франциском", - отмечается в сообщении.
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