Путин проведет переговоры с руководством Италии 4 июля

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Италию 4 июля проведет переговоры с руководством страны и встретится с папой Римским, сообщает пресс-служба Кремля.

"Четвертого июля состоится официальный визит в Италию президента РФ Владимира Путина. Запланированы его переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.

Добавляется, что планируется обсудить ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.

Кроме того, предполагается совместное участие Путина и Конте в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.