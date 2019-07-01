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РИА Новости

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей и передала ее полиции

Вчера, 16:20
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Жительница Челябинска нашла около своего дома сумку, в которой находились деньги на общую сумму около 1 миллиона рублей, и обратилась в полицию, находку вернули владельцу, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД России по городу.
"В отдел полиции "Курчатовский" 21 июня обратилась местная жительница с сообщением о том, что она нашла около дома по улице Молодогвардейцев сумку, в которой находились денежные средства в рублях и долларах на общую сумму около 1 миллиона рублей. Также в сумке были платежные документы, подтверждающие проведение операций по снятию денежных средств, по которым был установлен их владелец", - сказала собеседница агентства.
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Полиция установила место проживания владельца сумки и вернула ему находку, уточнила она.
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