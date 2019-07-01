В Мосгоризбиркоме рассказали, как будут призывать молодежь прийти на выборы

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком будет призывать молодежь прийти на выборы депутатов Мосгордумы через соцсети звезд, рассказал в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"У нас уже сложилась практика работать совместно с кумирами молодежи: музыканты, певцы, которые пользуются авторитетом у молодежи. Я думаю, что мы эту форму опять будем использовать. Они активно в соцсетях работают, призывают своих слушателей, те прислушиваются", - сказал Горбунов.
Он отметил, что МГИК будет также работать с вузами и молодежными организациями.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.
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