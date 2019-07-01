В Мосгоризбиркоме рассказали, как будут призывать молодежь прийти на выборы

"У нас уже сложилась практика работать совместно с кумирами молодежи: музыканты, певцы, которые пользуются авторитетом у молодежи. Я думаю, что мы эту форму опять будем использовать. Они активно в соцсетях работают, призывают своих слушателей, те прислушиваются", - сказал Горбунов.