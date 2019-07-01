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РИА Новости

Атамбаев заявил, что не претендует на политические должности

Вчера, 16:17
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© Фото : пресс-служба президента КРАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
БИШКЕК, 1 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в понедельник заявил журналистам, что не претендует на политические должности.
Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности.
"Сложился миф, будто я хочу занять какой-то высокий пост. Не надо этого мне, я был президентом, какие еще должности?", - заявил экс-лидер государства.
По словам Атамбаева, он намерен поддерживать молодых политиков. "Свою задачу вижу в том, чтобы помочь новым лидерам проявить себя, для которых честь и достоинство значат больше, чем все остальное. Но важно очень привить им тягу к знаниям и государственный подход", - заявил он.
Также в своем заявлении бывший президент в очередной раз раскритиковал действующую власть. По его словам, у главы государства Сооронбая Жээнбекова "ничего не получается, потому что необходимо другое мышление". "И многие другие из политиков нашего поколения свой ресурс отработали. Кто-то во благо страны работал. Кто-то палки в колеса вставлял, тормозил страну. Кто-то и сегодня тянет страну назад", - подчеркнул бывший лидер государства.
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Заксобрание Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". В среду возле его дома в пригородном селе Кой-Таш был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек. На подъезде к дому выставили бетонные блоки. Сам Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться в случае попытки его задержания. 3 июля сторонники экс-президента намерены провести митинг в Бишкеке в его поддержку.
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