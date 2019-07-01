Атамбаев заявил, что не претендует на политические должности

БИШКЕК, 1 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в понедельник заявил журналистам, что не претендует на политические должности.

Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности.

"Сложился миф, будто я хочу занять какой-то высокий пост. Не надо этого мне, я был президентом, какие еще должности?", - заявил экс-лидер государства.

По словам Атамбаева, он намерен поддерживать молодых политиков. "Свою задачу вижу в том, чтобы помочь новым лидерам проявить себя, для которых честь и достоинство значат больше, чем все остальное. Но важно очень привить им тягу к знаниям и государственный подход", - заявил он.

Также в своем заявлении бывший президент в очередной раз раскритиковал действующую власть. По его словам, у главы государства Сооронбая Жээнбекова "ничего не получается, потому что необходимо другое мышление". "И многие другие из политиков нашего поколения свой ресурс отработали. Кто-то во благо страны работал. Кто-то палки в колеса вставлял, тормозил страну. Кто-то и сегодня тянет страну назад", - подчеркнул бывший лидер государства.

Заксобрание Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.