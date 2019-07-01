Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой под Брянском

БРЯНСК, 1 июл – РИА Новости. Пятеро из 12 пострадавших в ДТП с маршрутным такси и грузовиком в Брянской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости главврач Унечской ЦРБ Светлана Кудинова.

По данным полиции, ДТП произошло около 13.20 мск в Унечском районе Брянской области. По предварительной версии, на 144 километре дороги "Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия" произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с прицепом и микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter. В результате столкновения на месте ДТП от полученных травм скончались трое пассажиров микроавтобуса – две женщины и мужчина. Еще несколько пассажиров обратились за помощью в ближайшие медицинские учреждения.

"В нашей больнице находятся 8 пострадавших, 4 - в соседнем районе, в Клинцах. Всем уже оказана первая помощь, пятеро человек в реанимации, тяжелые", - сказала она.

По ее словам, все пострадавшие – жители Брянской области, у них диагностированы открытые и закрытые переломы, черепно-мозговые травмы, все госпитализированные находятся в травматическом шоке. В числе пострадавших двое детей, у шестилетней девочки закрытая черепно-мозговая травма, у мальчика семи лет - открытый перелом правого предплечья.

В настоящее время к пострадавшим дополнительно едет бригада из областного МЧС, реаниматолог-нейрохирург, отметила собеседница агентства.