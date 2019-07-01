Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Иркутской области

ГОРКИ, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев от лица правительства выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области.

"Остаются подтопленными более 50 населенных пунктов, где в общей сложности проживают около 10 тысяч человек. Много пострадавших, более 150 человек госпитализированы, к сожалению, есть и погибшие. От имени правительства хочу выразить их близким наши глубокие соболезнования", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.