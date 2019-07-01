Козак считает ситуацию на рынке топлива в России стабильной

ГОРКИ, 1 июн - РИА Новости. Ситуация на рынке топлива в России в целом стабильна, цены растут значительно медленнее инфляции, механизм обратного акциза работает, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до конца июня. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексировали их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

Продлевать эти соглашения с не планируется. Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, рассказывали в Минфине.

"Ситуация на рынке в целом стабильная, за полгода рост цен на бензин составил 2,3%, а на дизельное топливо... полпроцента... Рост цен значительно ниже уровня инфляции по состоянию на сегодняшний день", - сказал Козак.

"Те показатели, которые сегодня продемонстрировал рынок, показывают, что в принципе работает механизм обратного акциза", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что в настоящее время у правительства "есть уверенность в том, что необходимости дальнейшего ручного управления с помощью индивидуальных соглашений сегодня нет".

При этом он подчеркнул, что прекращение действия соглашения с нефтяными компаниями не означает того, что "с 1 июля правительство отказывается от сдерживания роста цен на моторное топливо".