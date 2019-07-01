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РИА Новости

Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"

Вчера, 16:04
27346
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лидер украинской партии "Голос", солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук назвал Крым российским в ходе своего предвыборного тура в Харькове. Видео его выступления опубликовал YouTube-канал "Думки".
"Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", — заявил он.
Позднее музыкант объяснил изданию "Обозреватель", что оговорился. Он отметил, что его партия "поддерживает целостность страны и не торгует территориями".
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Петр Порошенко выступает на мероприятиях по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости УНР. 22 января 2018
22 января 2018, 17:04
Порошенко оговорился, заявив об "украинских оккупантах" в Донбассе
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Обсудить 10
Святослав ВакарчукХарьковКрым
Популярные комментарии
Это не оговорка, Крым и есть российский.
1 июля, 16:32
Naum Vygodsky
5101001
Оговорка по Фрейду )
1 июля, 16:21
БАБорис Андреев
3060002
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