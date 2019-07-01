Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лидер украинской партии "Голос", солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук назвал Крым российским в ходе своего предвыборного тура в Харькове. Видео его выступления опубликовал YouTube-канал "Думки".
"Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", — заявил он.
Позднее музыкант объяснил изданию "Обозреватель", что оговорился. Он отметил, что его партия "поддерживает целостность страны и не торгует территориями".
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
22 января 2018, 17:04Порошенко оговорился, заявив об "украинских оккупантах" в Донбассе