Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"

"Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", — заявил он.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".