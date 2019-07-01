Стали известны подробности нападения на полицейского в Чечне

ПЯТИГОРСК/ГРОЗНЫЙ, 1 июл - РИА Новости. Силовики в Чечне уничтожили напавшего на контрольно-заградительный пост после того, как тот бросил гранату, один из сотрудников при этом погиб, сообщает ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

РИА Новости об этом ранее рассказал источник в правоохранительных органах, но, по первоначальной информации, преступник не успел бросить гранату.

"Сегодня примерно в 14.00 на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе неизвестный подошел к сотруднику МВД и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован. Сотрудник МВД от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь", - говорится в релизе полиции.

Информацию об этом нападении РИА Новости подтвердил помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, ЧП случилось в районе села Бамут - погиб один полицейский, нападавший уничтожен.

Взорвалась ли граната и причина ли она какой-либо ущерб, неизвестно.