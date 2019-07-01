Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T16:04Z
https://ria.ru/20190701/1556089700.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Стали известны подробности нападения на полицейского в Чечне

Вчера, 16:04
1475
ПЯТИГОРСК/ГРОЗНЫЙ, 1 июл - РИА Новости. Силовики в Чечне уничтожили напавшего на контрольно-заградительный пост после того, как тот бросил гранату, один из сотрудников при этом погиб, сообщает ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
РИА Новости об этом ранее рассказал источник в правоохранительных органах, но, по первоначальной информации, преступник не успел бросить гранату.
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
Вчера, 15:22
В Чечне на посту убили полицейского
"Сегодня примерно в 14.00 на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе неизвестный подошел к сотруднику МВД и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован. Сотрудник МВД от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь", - говорится в релизе полиции.
Информацию об этом нападении РИА Новости подтвердил помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, ЧП случилось в районе села Бамут - погиб один полицейский, нападавший уничтожен.
Взорвалась ли граната и причина ли она какой-либо ущерб, неизвестно.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняется личность преступника.
000000
Обсудить 0
ГУМВДЧечняПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
РИА
Новости
Кузбасская полиция подтвердила гибель сотрудника при нападении в Чечне
Лидер украинской политической партии Голос Святослав Вакарчук выступает на мероприятии своего предвыборного тура в Харькове
Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"
В Воронежской области три машины задавили девушку
Лента
новостей
После нападения на полицейских в Чечне возбудили дело
Французский режиссер Люк Бессон
Режиссер Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма "Анна"
Вид на набережную города Судака
В Крыму заявили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева обвинила Катамадзе в хитрости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос
Жительница Башкирии во время застолья в честь диплома дочери зарезала мужа
Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена беспилотник
Самолет Як-40
В России создали прототип самолета с композитным крылом на замену Як-40
Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, Египет
В Египте около древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей и передала ее полиции
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего полицейского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39СМИ: хуситы напали на аэропорт в Саудовской Аравии
03:35На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
Лента новостейМолния