Мантуров: ситуация с "Рольфом" не должна повлиять на инвестклимат в России

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обыски в крупнейшем российском автодилерском холдинге "Рольф" и возбуждение дела против основателя компании Сергея Петрова и ряда ее топ-менеджеров не должны никак повлиять на инвестиционный климат в России, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мне сложно прокомментировать, так как я не знаю сути самого дела, я не знакомился с ним. Что касается инвестиционного климата, то, как сами понимаете, разные происходят ситуации, связанные с нарушениями, но это никак не должно влиять в целом на инвестиционный климат. У нас же не ровная ситуация во всем: бывает позитив, бывает негатив. По одной компании будем судить об инвестиционном климате?" - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.