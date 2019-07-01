Мантуров: ситуация с "Рольфом" не должна повлиять на инвестклимат в России

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обыски в крупнейшем российском автодилерском холдинге "Рольф" и возбуждение дела против основателя компании Сергея Петрова и ряда ее топ-менеджеров не должны никак повлиять на инвестиционный климат в России, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мне сложно прокомментировать, так как я не знаю сути самого дела, я не знакомился с ним. Что касается инвестиционного климата, то, как сами понимаете, разные происходят ситуации, связанные с нарушениями, но это никак не должно влиять в целом на инвестиционный климат. У нас же не ровная ситуация во всем: бывает позитив, бывает негатив. По одной компании будем судить об инвестиционном климате?" - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов.
28 июня, 18:32Суд отправил топ-менеджера "Рольфа" под домашний арест
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.
"Рольф" сообщил, что претензии правоохранительных органов не связаны с текущей работой компании и его дилерские центры работают в штатном режиме. Журнал Forbes в 2019 году оценил состояние Петрова в 900 миллионов долларов, что обеспечило ему 114-е место в списке богатейших бизнесменов России.