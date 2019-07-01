Британское агентство OAG присудило Аэрофлоту высший балл за пунктуальность

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Высшую оценку — "пять звезд" - получила от британского аналитического агентства OAG российская авиакомпания "Аэрофлот" за пунктуальность выполнения полетов, сообщает пресс-служба перевозчика.

"OAG составляет рейтинг лучших авиаперевозчиков, основываясь на актуальных данных о пунктуальности за год. Только 10% участников программы On-Time Performance Star Ratings удостаиваются наивысшей оценки "пять звезд". По итогам ранжирования Аэрофлот опередил крупнейших глобальных конкурентов, таких как: Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, Qatar Airways, KLM, которым присужден рейтинг "четыре звезды", – говорится в пресс-релизе.

Как отмечает пресс-служба, новые данные OAG подтверждают, что Аэрофлот не только вернулся в число самых пунктуальных авиакомпаний в мире, но и прочно удерживает позиции в этой категории. По итогам 2018 года британское авиационное издание FlightGlobal признало Аэрофлот пятым в мире и вторым в Европе по пунктуальности полетов.

"Аэрофлот непрерывно совершенствует качество сервиса. Компания прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально. Самый полный учет потребностей пассажира, внимание к деталям на всех этапах обслуживания — наш приоритет при оказании услуг", - заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев.