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РИА Новости

Британское агентство OAG присудило Аэрофлоту высший балл за пунктуальность

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Высшую оценку — "пять звезд" - получила от британского аналитического агентства OAG российская авиакомпания "Аэрофлот" за пунктуальность выполнения полетов, сообщает пресс-служба перевозчика.

"OAG составляет рейтинг лучших авиаперевозчиков, основываясь на актуальных данных о пунктуальности за год. Только 10% участников программы On-Time Performance Star Ratings удостаиваются наивысшей оценки "пять звезд". По итогам ранжирования Аэрофлот опередил крупнейших глобальных конкурентов, таких как: Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, Qatar Airways, KLM, которым присужден рейтинг "четыре звезды", – говорится в пресс-релизе.

Как отмечает пресс-служба, новые данные OAG подтверждают, что Аэрофлот не только вернулся в число самых пунктуальных авиакомпаний в мире, но и прочно удерживает позиции в этой категории. По итогам 2018 года британское авиационное издание FlightGlobal признало Аэрофлот пятым в мире и вторым в Европе по пунктуальности полетов.
"Аэрофлот непрерывно совершенствует качество сервиса. Компания прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально. Самый полный учет потребностей пассажира, внимание к деталям на всех этапах обслуживания — наш приоритет при оказании услуг", - заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев.
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Пресс-служба напоминает, что в прошлом году Аэрофлот принял ряд эффективных мер, которые помогли ему существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них — строгое выполнение правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа. В планах — нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.
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